Fiumicino, partito il corso di vela per i giovani tra i 18 e i 30 anni (Di sabato 1 gennaio 2022) Fiumicino – “Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede del Circolo Velico, il primo incontro orientativo del corso di vela rivolto a giovani ragazze e ragazzi del territorio“. Lo fa sapere l’assessora Erica Antonelli, che insieme alle attività produttive ha anche la delega per la nautica. “Questa iniziativa – sottolinea l’Assessore – permetterà a dei ragazzi, tra i 18 e i 30 anni, di acquisire le competenze base per la conduzione di imbarcazioni a vela, usufruendo dell’esperienza e della competenza degli istruttori del Circolo Velico”. “Il corso – prosegue – è stato realizzato grazie alla volontà dell’Amministrazione di stanziare dei fondi per far avvicinare i giovani del territorio al mondo della vela e della nautica. Ci siamo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022)– “Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede del Circolo Velico, il primo incontro orientativo deldirivolto aragazze e ragazzi del territorio“. Lo fa sapere l’assessora Erica Antonelli, che insieme alle attività produttive ha anche la delega per la nautica. “Questa iniziativa – sottolinea l’Assessore – permetterà a dei ragazzi, tra i 18 e i 30, di acquisire le competenze base per la conduzione di imbarcazioni a, usufruendo dell’esperienza e della competenza degli istruttori del Circolo Velico”. “Il– prosegue – è stato realizzato grazie alla volontà dell’Amministrazione di stanziare dei fondi per far avvicinare idel territorio al mondo dellae della nautica. Ci siamo ...

