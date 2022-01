Fabio De Luigi e Zoe Massenti su La Befana vien di Notte 2: “Abbiamo fatto quasi tutti i nostri stunt!” (Di sabato 1 gennaio 2022) La video intervista a Fabio De Luigi e Zoe Massenti, protagonisti con Monica Bellucci di La Befana vien di Notte 2: Le origini, prequel in costume diretto da Paola Randi. È in sala dal 30 dicembre La Befana vien di Notte 2 - Le origini: prequel di La Befana vien di Notte. Questa volta a cavallo della scopa non c'è Paola Cortellesi ma Monica Bellucci, ovvero Dolores, strega del XVIII secolo che si prende cura di bambini rimasti orfani perché le madri sono state bruciate come streghe. Quando incontra Paola (Zoe Massenti, al suo esordio) capisce che forse è arrivato il momento di passare la scopa a una nuova Befana. Diretto da Paola Randi, La ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) La video intervista aDee Zoe, protagonisti con Monica Bellucci di Ladi2: Le origini, prequel in costume diretto da Paola Randi. È in sala dal 30 dicembre Ladi2 - Le origini: prequel di Ladi. Questa volta a cavallo della scopa non c'è Paola Cortellesi ma Monica Bellucci, ovvero Dolores, strega del XVIII secolo che si prende cura di bambini rimasti orfani perché le madri sono state bruciate come streghe. Quando incontra Paola (Zoe, al suo esordio) capisce che forse è arrivato il momento di passare la scopa a una nuova. Diretto da Paola Randi, La ...

