Dopo cenone titolare chiude locale, 3 ragazze restano in bagno (Di sabato 1 gennaio 2022) Disavventura per tre ragazze ieri sera in un ristorante nella borgata di Mondello a Palermo. Dopo avere pagato il conto per il cenone di Capodanno le tre amiche sono andate in bagno e si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Disavventura per treieri sera in un ristorante nella borgata di Mondello a Palermo.avere pagato il conto per ildi Capodanno le tre amiche sono andate ine si sono ...

