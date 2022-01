Capodanno a Napoli, ecco i fuochi d'artificio nonostante i divieti (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 01 gennaio 2022 Le immagini dei fuochi d'artificio nel centro di Napoli nonostante l'ordinanza del sindaco che vietasse l'uso dei botti per Capodanno. Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 01 gennaio 2022 Le immagini deid'nel centro dil'ordinanza del sindaco che vietasse l'uso dei botti per

Advertising

ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - Agenzia_Ansa : Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Tara… - Corriere : Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - loscugnizzo76 : RT @Agenzia_Ansa: Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Taranto ha… - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Taranto ha… -