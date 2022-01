Buoni propositi per il 2022: una beauty routine più green (Di sabato 1 gennaio 2022) Un nuovo anno è iniziato e, come da tradizione, i Buoni propositi da realizzare sono sempre tantissimi. Quali riusciremo a portare a termine ce lo dirà soltanto il tempo ma, in vista di un nuovo anno beauty, è bene partire per il verso giusto. E allora perché non valutare una beauty routine più green? Il cambiamento climatico ha messo in ginocchio tantissime realtà e ogni essere umano può fare la differenza, anche quando si parla di beauty routine. Come? Facile: partiamo dagli acquisti. Una beauty routine più green: Buoni propositi per l’anno nuovo Il settore della cosmetica, insieme a quello della moda, è tra i più inquinanti al mondo e questo dipende non soltanto dal ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Un nuovo anno è iniziato e, come da tradizione, ida realizzare sono sempre tantissimi. Quali riusciremo a portare a termine ce lo dirà soltanto il tempo ma, in vista di un nuovo anno, è bene partire per il verso giusto. E allora perché non valutare unapiù? Il cambiamento climatico ha messo in ginocchio tantissime realtà e ogni essere umano può fare la differenza, anche quando si parla di. Come? Facile: partiamo dagli acquisti. Unapiùper l’anno nuovo Il settore della cosmetica, insieme a quello della moda, è tra i più inquinanti al mondo e questo dipende non soltanto dal ...

