Salernitana, il colpo in extremis per la salvezza del club: in pole position il fondatore di UniPegaso Iervolino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono quattro finora le offerte arrivate per l'acquisto della Salernitana alle 18 del 31 dicembre, a poche ore dalla scadenza che avrebbe escluso il club dal campionato in corso di serie A. A contendersi la società campana si è aggiunto Danilo Iervolino, imprenditore napoletano ed fondatore dell'università telematica Pegaso, che avrebbe aggiunto all'offerta d'acquisto anche un importo cospicuo per rinforzare la squadra. In queste ore, però, nella casella di posta elettronica potrebbero arrivare anche altre offerte: una sarebbe riconducibile ad un fondo americano che, dopo aver guadagnato l'accesso alla data room, ha lavorato sottotraccia. Si dicono intenzionati ad andare fino in fondo anche gli imprenditori messi insieme da Domenico Cerruti e tra i quali figura Francesco Agnello. Non è da escludere, ... Leggi su open.online

