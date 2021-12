Mattarella: ‘calo demografico tra aspetti più preoccupanti società’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Ci troviamo dentro processi di cambiamento che si fanno sempre più accelerati. Occorre naturalmente il coraggio di guardare la realtà senza filtri di comodo. Alle antiche diseguaglianze la stagione della pandemia ne ha aggiunte di nuove. Le dinamiche spontanee dei mercati talvolta producono squilibri o addirittura ingiustizie che vanno corrette anche al fine di un maggiore e migliore sviluppo economico. Una ancora troppo diffusa precarietà sta scoraggiando i giovani nel costruire famiglia e futuro. La forte diminuzione delle nascite rappresenta oggi uno degli aspetti più preoccupanti della nostra società”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Ci troviamo dentro processi di cambiamento che si fanno sempre più accelerati. Occorre naturalmente il coraggio di guardare la realtà senza filtri di comodo. Alle antiche diseguaglianze la stagione della pandemia ne ha aggiunte di nuove. Le dinamiche spontanee dei mercati talvolta producono squilibri o addirittura ingiustizie che vanno corrette anche al fine di un maggiore e migliore sviluppo economico. Una ancora troppo diffusa precarietà sta scoraggiando i giovani nel costruire famiglia e futuro. La forte diminuzione delle nascite rappresenta oggi uno deglipiùdella nostra società”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mattarella: 'calo demografico tra aspetti più preoccupanti società'... - fede20V : RT @Pandemonio___: In un mondo che vede le donne come incubatrici umane e addita l'indipendenza come causa di tutti i mali #Mattarella parl… - Pandemonio___ : In un mondo che vede le donne come incubatrici umane e addita l'indipendenza come causa di tutti i mali #Mattarella… - Malcontenta1 : Almeno lui lo ha capito il vero motivo del calo delle nascite #Mattarella #DiscorsodiFineAnno - BrahimMaarad : #Mattarella: preoccupano precarietà e calo nascite -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ‘calo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera