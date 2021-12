Harry Potter: Gary Oldman svela la sua scena preferita (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per celebrare il ventesimo anniversario della saga di Harry Potter, la star Gary Oldman ha rivelato la sua scena preferita della celebre serie di film. Gary Oldman ha recentemente rivelato la sua scena preferita della celebre serie di film di Harry Potter in occasione della celebrazione del ventesimo anniversario del primo capitolo, Harry Potter e la pietra filosofale. Gary Oldman ha fatto il suo ingresso nel franchise di Harry Potter nel ruolo di Sirius Black nel terzo capitolo, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, uscito nel 2004. Nel film si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per celebrare il ventesimo anniversario della saga di, la starha rivelato la suadella celebre serie di film.ha recentemente rivelato la suadella celebre serie di film diin occasione della celebrazione del ventesimo anniversario del primo capitolo,e la pietra filosofale.ha fatto il suo ingresso nel franchise dinel ruolo di Sirius Black nel terzo capitolo,e il prigioniero di Azkaban, uscito nel 2004. Nel film si ...

Advertising

trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - FedeLalli : RT @mavtarirsm: PER CHI NON SA DOVE GUARDARE LA REUNION DI HARRY POTTER TRA DUE GIORNI???? FATE GIRARE! #HarryPotter20thAnniversary https:… - stoesaurit0 : RT @softIoki: harry potter e la camera dei tamponi harry potter e l’ordine delle ffp2 harry potter e il prigioniero in quarantena harry po… - hvrtshawn : @quelbar__ lo sai che non mi piace harry potter..... - checcacico : Mi ha chiamata mamma dall’Eurospin chiedendomi cosa volessi per stasera, mi sono fatta comprare il pigiama di Harry Potter. -