Franco Carrisi e il matrimonio mancato con una Power | la verità dopo anni

Leggi su topicnews

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Unin casa, quello frae una. Alcune differenze non lo hanno permesso. Il fratello del famosissimo cantante Albano ha rivelato,, un retroscena all’interno della sua famiglia. Effettivamente, non tutti sapevano cheavrebbe dovuto sposare una, ma il tutto poi è saltato. Quella di quest’ultimo è una storia parallela a ciò che ha vissuto il fratello, visto che molte delle loro dinamiche di vita sono sembrate molto simili fra esse. Consegna della targa commemorativa per il papà di Albano e(WebSource)Ancheè stato un cantante di successo a livello internazionale. ...