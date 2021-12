Covid, De Luca: “Decisioni del governo inutili, servono solo a salvarsi l’anima. Abbiamo perso due mesi di tempo per correre dietro ai no vax” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Noi per due tre mesi ci siamo autoconsolati raccontando a noi stessi che eravamo il migliore Paese d’Europa. Ma non Abbiamo attenzione alla prevenzione e alla prudenza e Abbiamo bruciato il vantaggio che avevamo. Abbiamo perso due mesi per correre appresso ai no vax”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha commentato le recenti misure addottate dal governo guidato da Mario Draghi. “Le Decisioni prese dall’esecutivo sono in larga parte inutili“, ha aggiunto, “servono solo a salvarsi l’anima”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Noi per due treci siamo autoconsolati raccontando a noi stessi che eravamo il migliore Paese d’Europa. Ma nonattenzione alla prevenzione e alla prudenza ebruciato il vantaggio che avevamo.dueperappresso ai no vax”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De, in diretta Facebook, ha commentato le recenti misure addottate dalguidato da Mario Draghi. “Leprese dall’esecutivo sono in larga parte“, ha aggiunto, “”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

