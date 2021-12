Al Bano positivo al Covid-19, Loredana Lecciso preoccupata: “Speriamo tutto bene” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come tutti sanno, Al Bano è risultato positivo al Covid-19. Il cantante di Cellino San Marco, quindi, non potrà prendere parte al ‘Capodanno in Musica’, il concerto dell’ultimo dell’anno, in onda, domani sera, su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus, sono positivo al Covid ma grazie a Dio sto benissimo. Madonna a cena con Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante conferma (VIDEO) La compagna Loredana Lecciso e anche i suoi familiari più stretti sono risultati negativi al tampone molecolare: Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho ... Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Come tutti sanno, Alè risultatoal-19. Il cantante di Cellino San Marco, quindi, non potrà prendere parte al ‘Capodanno in Musica’, il concerto dell’ultimo dell’anno, in onda, domani sera, su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci. Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus, sonoalma grazie a Dio sto benissimo. Madonna a cena con Al. Il cantante conferma (VIDEO) La compagnae anche i suoi familiari più stretti sono risultati negativi al tampone molecolare: Non ho idea di come possa essermelo preso, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho ...

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - DottFinocchiaro : RT @babetta123: Al Bano positivo al Covid: 'Signori No Vax state attenti, colpisce tutti' - infoitcultura : Capodanno a Bari, Al Bano positivo al Covid: il cantante non sarà sul palco del Petruzzelli - babetta123 : Al Bano positivo al Covid: 'Signori No Vax state attenti, colpisce tutti' - guastellae : RT @AndreaPecchia1: Dopo Al Bano e Pio & Amedeo anche Gigi D'Alessio non sarà al concerto di #Capodanno. Qualcosa di positivamente positivo… -