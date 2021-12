Pescara, card del reddito come “bancomat” per fare prelievi: denunciati un tabaccaio e altre sette persone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cinque persone, in concorso tra loro, sono state denunciate dalla Guardia di finanza di Pescara per truffa ai danni dello Stato e altre 3, il titolare di un tabacchi e due suoi collaboratori, per esercizio abusivo di attività finanziarie. Il tabacchi serviva da “sportello bancomat“, così i detentori del reddito di cittadinanza di Pescara potevano aggirare la regola che impone un prelievo massimo di 100 euro al mese e solo per beni essenziali. Questo è il sistema, scoperto dalle Fiamme gialle Pescara, con cui la tabaccheria del centro abruzzese era diventata un Atm: si esibiva la carta del reddito e si simulava l’acquisto di beni necessari. Allo scontrino corrispondeva una somma in denaro. Il gestore, dal canto suo, non forniva questo servizio di “cash ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cinque, in concorso tra loro, sono state denunciate dalla Guardia di finanza diper truffa ai danni dello Stato e3, il titolare di un tabacchi e due suoi collaboratori, per esercizio abusivo di attività finanziarie. Il tabacchi serviva da “sportello“, così i detentori deldi cittadinanza dipotevano aggirare la regola che impone un prelievo massimo di 100 euro al mese e solo per beni essenziali. Questo è il sistema, scoperto dalle Fiamme gialle, con cui la tabaccheria del centro abruzzese era diventata un Atm: si esibiva la carta dele si simulava l’acquisto di beni necessari. Allo scontrino corrispondeva una somma in denaro. Il gestore, dal canto suo, non forniva questo servizio di “cash ...

Advertising

fattoquotidiano : Pescara, card del reddito come “bancomat” per fare prelievi: denunciati un tabaccaio e altre sette persone - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Pescara: scoperto cash point abusivo. Un tabaccaio, in cambio di provvigione, monetizzava gli importi caricati sulle card ri… - GiovanniPasto10 : RT @GDF: #GDF #Pescara: scoperto cash point abusivo. Un tabaccaio, in cambio di provvigione, monetizzava gli importi caricati sulle card ri… - vincenzoaf : #GDF #Pescara: scoperto cash point abusivo. Un tabaccaio, in cambio di provvigione, monetizzava gli importi caricat… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Pescara: scoperto cash point abusivo. Un tabaccaio, in cambio di provvigione, monetizzava gli importi caricati sulle card ri… -