Nuova truffa del reddito di cittadinanza: a Pescara un tabaccaio faceva da bancomat per i furbetti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Era diventato un “bancomat” abusivo per i furbetti del reddito di cittadinanza: un tabaccaio di Pescara consentiva di monetizzare gli importi caricati sulla card rilsciata ai percettori del reddito simulando l’acquisto di beni o servizi di prima necessità. Il tutto per una provvigione calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico. Finisce nel mirino delle Fiamme Gialle del capoluogo costiero un tabaccaio pescarese che, in cambio di una provvigione, calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico, monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori di reddito di cittadinanza. Il titolare dell’esercizio, di fatto, si era trasformato in un vero e proprio “bancomat”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Era diventato un “” abusivo per ideldi: undiconsentiva di monetizzare gli importi caricati sulla card rilsciata ai percettori delsimulando l’acquisto di beni o servizi di prima necessità. Il tutto per una provvigione calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico. Finisce nel mirino delle Fiamme Gialle del capoluogo costiero unpescarese che, in cambio di una provvigione, calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico, monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori didi. Il titolare dell’esercizio, di fatto, si era trasformato in un vero e proprio “”, ...

Advertising

MimidiRosa1 : RT @intuslegens: Volevo chiarire che i seicento morti dichiarati da Aifa come uccisi dal vaccino, son morti per dar valore a un farmaco mir… - __WolfHeart__ : RT @intuslegens: Volevo chiarire che i seicento morti dichiarati da Aifa come uccisi dal vaccino, son morti per dar valore a un farmaco mir… - Gabriel92173003 : RT @intuslegens: Volevo chiarire che i seicento morti dichiarati da Aifa come uccisi dal vaccino, son morti per dar valore a un farmaco mir… - Neonrosso : RT @intuslegens: Volevo chiarire che i seicento morti dichiarati da Aifa come uccisi dal vaccino, son morti per dar valore a un farmaco mir… - belsheari : RT @intuslegens: Volevo chiarire che i seicento morti dichiarati da Aifa come uccisi dal vaccino, son morti per dar valore a un farmaco mir… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa In Francia una task force per contrastare gli influencer crittografici ... sono la ricetta pronta per promuovere progetti crittografici truffa. Promesse di profitti rapidi, ... L'obiettivo di questa nuova task force è quello di rimproverare questi influencer di criptovaluta ...

Prende piede una truffa WhatsApp con sconosciuti in chat Truffa WhatsApp Sta prendendo piede proprio in questi giorni una nuova truffa WhatsApp , che ci pone su un piano assai differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi con la storia della terza spunta blu. Come si palesa davanti ai nostri ...

Reddito di cittadinanza, scoperta nuova truffa: ecco il tabaccaio "bancomat" Il Capoluogo Attenzione alla nuova truffa su WhatsApp Come riporta Wabetainfo, negli ultimi giorni si sta diffondendo una truffa che sta colpendo gli utenti WhatsApp in tutto il mondo.

WhatsApp: nuove truffe colpiscono gli utenti tramite chat Negli ultimi giorni, diverse truffe stanno colpendo gli utenti di WhatsApp, per carpirne le informazioni personali, utili poi a perpetrare truffe, attacchi di phishing / spam, ricatti e molto altro.

... sono la ricetta pronta per promuovere progetti crittografici. Promesse di profitti rapidi, ... L'obiettivo di questatask force è quello di rimproverare questi influencer di criptovaluta ...WhatsApp Sta prendendo piede proprio in questi giorni unaWhatsApp , che ci pone su un piano assai differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi con la storia della terza spunta blu. Come si palesa davanti ai nostri ...Come riporta Wabetainfo, negli ultimi giorni si sta diffondendo una truffa che sta colpendo gli utenti WhatsApp in tutto il mondo.Negli ultimi giorni, diverse truffe stanno colpendo gli utenti di WhatsApp, per carpirne le informazioni personali, utili poi a perpetrare truffe, attacchi di phishing / spam, ricatti e molto altro.