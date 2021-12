Manovra, Meloni: “Grave atto di arroganza del governo Draghi. Fdi scriverà a Mattarella” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Fratelli d’Italia scriverà al presidente della Repubblica Mattarella per denunciare il gravissimo atto di arroganza che il governo Draghi ha commesso nei confronti del Parlamento sull’esame della Manovra finanziaria”. Lo dichiara il presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Quella di FdI è un’accusa sostanziale che va al cuore del rispetto delle regole democratiche. Approvare una Manovra “prendere o lasciare”, senza che il Parlamento abbia potuto discuterla”, equivale a un “esproprio”. In aula e fuori dalla Camera FdI ha protestato vibratamente, con un flash mob guidato dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Ma è la Melioni ad inchiodare l’arroganza del governo. Manovra, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Fratelli d’Italiaal presidente della Repubblicaper denunciare il gravissimodiche ilha commesso nei confronti del Parlamento sull’esame dellafinanziaria”. Lo dichiara il presidente di Fdi, Giorgia. Quella di FdI è un’accusa sostanziale che va al cuore del rispetto delle regole democratiche. Approvare una“prendere o lasciare”, senza che il Parlamento abbia potuto discuterla”, equivale a un “esproprio”. In aula e fuori dalla Camera FdI ha protestato vibratamente, con un flash mob guidato dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Ma è la Melioni ad inchiodare l’del, ...

