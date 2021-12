Lazio, Open Day vaccinale per dose booster 1 e 2 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Nel Lazio sono previsti due nuovi Open day per la somministrazione di dosi booster del vaccino anti Covid-19: sabato 1° gennaio (nella fascia oraria 14-19) presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma e domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti. Partiranno poi questa sera le prime somministrazioni negli hub in notturna (fino alle 24). Nello specifico si tratta di Termini, La vela – Tor Vergata, Eur piazzale del Quadrato della concordia, Fiumicino lunga sosta e il Palasport di Tivoli. Intanto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, fa sapere in una nota che nella regione “è stata superata la quota di 10 milioni e 900 mila somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo”. In totale è stato superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Nelsono previsti due nuoviday per la somministrazione di dosidel vaccino anti Covid-19: sabato 1°(nella fascia oraria 14-19) presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma e domenica 2(fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti. Partiranno poi questa sera le prime somministrazioni negli hub in notturna (fino alle 24). Nello specifico si tratta di Termini, La vela – Tor Vergata, Eur piazzale del Quadrato della concordia, Fiumicino lunga sosta e il Palasport di Tivoli. Intanto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, fa sapere in una nota che nella regione “è stata superata la quota di 10 milioni e 900 mila somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo”. In totale è stato superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia ...

