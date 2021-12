(Di giovedì 30 dicembre 2021) Romeluchiede scusa ai. In una lungavista esclusiva a Sky Sport che andrà in onda domani ea quale sono state diffuse alcune anticipazioni, l'attaccante ammette che ...

Advertising

sportli26181512 : Il mea culpa di Lukaku: 'Mi scuso coi tifosi dell'Inter. Spero di tornare': Il mea culpa di Lukaku: 'Mi scuso coi t… - LucaViaggio : RT @ClaudioDeglinn2: Cominciano i mea Culpa.. almeno quello Belga ha avuto l'umiltà di ammettere che sui vaccini si erano sbagliati.. In It… - dagorosso : RT @GiorgiaMeloni: Adesso, invece di fare mea culpa e chiedere scusa, perseverano sulla strada della repressione delle libertà con l'estens… - FedericoPorta38 : RT @GiorgiaMeloni: Adesso, invece di fare mea culpa e chiedere scusa, perseverano sulla strada della repressione delle libertà con l'estens… - _fiorucci : RT @GiorgiaMeloni: Adesso, invece di fare mea culpa e chiedere scusa, perseverano sulla strada della repressione delle libertà con l'estens… -

Ultime Notizie dalla rete : mea culpa

Romelu Lukaku chiede scusa ai tifosi dell'Inter. In una lunga intervista esclusiva a Sky Sport che andrà in onda domani e della quale sono state diffuse alcune anticipazioni, l'attaccante ammette che ...Le parole di Giorgia Meloni Aveva detto l'ex missina: "Adesso, invece di faree chiedere scusa, perseverano sulla strada della repressione delle libertà con l'estensione illogica del green ...“Il risultato più importante raggiunto quest’anno, e lo vedremo nei prossimi anni, credo sia il flusso finanziario, risorse enormi, che questa città ha già ottenuto, stiamo parlando di 1 miliardo di e ...Due righe di titolo che l'editore sperava potessero passare inosservate se pubblicate in un giorno festivo come il 26 dicembre e che invece in pochissimo tempo sono rimbalzate su tutti i social . Nel ...