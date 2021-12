GF Vip 6 | Alessandro Basciano frena con Sophie Codegoni

Leggi su diredonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Continua a far parlare la nuova coppia del Grande Fratello Vip 6, formata da. Nonostante sembrasse che le cose andassero a gonfie vele, o quasi, iniziano a insinuarsi i primi dubbi. L’ex tentatore di Temptation Island ha iniziato a porsi delle domande sul suo rapporto con la coinquilina. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: è morto il nonno di, le reazioni in Casa e sul web In una confidenza fatta a Manila Lazzaro, l’imprenditore si è aperto, raccontando il suo dilemma. “Mi piace molto – ha spiegato il ragazzo parlando di– ma devo capire bene se caratterialmente siamo compatibili, però mi piace molto”. Manila Nazzaro, ha ...