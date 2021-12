Fast & Furious 10, Dwayne Johnson: "Non tornerò. L'invito di Vin Diesel è manipolatorio" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dwayne Johnson ha criticato il recente tentativo di riavvicinamento di Vin Diesel, che lo invitava a fare ritorno nel cast di Fast & Furious 10, definendolo manipolatorio. Dwayne Johnson non ha nessuna intenzione di riunirsi alla famiglia di Fast & Furious per il nuovo film in arrivo, Fast & Furious 10, e definisce manipolatori i messaggi di distensione lanciati dal collega Vin Diesel, con cui notoriamente non corre buon sangue. In un'intervista con la CNN, alla star di Red Notice è stato chiesto di commentare l'invito di Vin Diesel a fare ritorno nella saga di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha criticato il recente tentativo di riavvicinamento di Vin, che lo invitava a fare ritorno nel cast di10, definendolonon ha nessuna intenzione di riunirsi alla famiglia diper il nuovo film in arrivo,10, e definisce manipolatori i messaggi di distensione lanciati dal collega Vin, con cui notoriamente non corre buon sangue. In un'intervista con la CNN, alla star di Red Notice è stato chiesto di commentare l'di Vina fare ritorno nella saga di ...

Advertising

kicherbsekirstn : @katherstrophal @joen_bert @bendover1312 Quasi fast - Nazione_Umbria : Stagista per grande distribuzione, operai Cuochi, personale da adibire al servzio di fast food - Screenweek : Tempo fa, #VinDiesel ha lanciato un accorato appello a #DwayneJohnson affinché tornasse nel franchise principale di… - 3cinematographe : Mettiamoci il cuore in pace: The Rock non tornerà mai in Fast & Furious! - TheRock_joel : @OslinaM ?????? try Savanna e tlo fola fast... -