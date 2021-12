Digitale Terrestre: dal 3 gennaio cambieranno molto cose, ecco come prepararsi a poter vedere tutti i canali (Di giovedì 30 dicembre 2021) A partire da lunedì prossimo, 3 gennaio 2022, cambieranno molte cose per quanto riguarda il Digitale Terrestre. Del resto il “Digitale” è stato oggetto di grandi trasformazioni negli ultimi mesi, e le stesse proseguiranno anche con l’avvento del nuovo anno, ormai alle porte. Digitale Terrestre, 30/12/2021 – Computermagazine.itA partire dal 3 gennaio, come ricorda Tecnologia.libero.it, scatterà il nuovo step tecnico dello switch off verso il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2. Si tratta di una modifica che riguarderà inizialmente solo otto regioni, tutte concentrate nel nord Italia, ma che è stato già effettuato durante la metà del mese scorso, novembre 2021, in quel della ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) A partire da lunedì prossimo, 32022,molteper quanto riguarda il. Del resto il “” è stato oggetto di grandi trasformazioni negli ultimi mesi, e le stesse proseguiranno anche con l’avvento del nuovo anno, ormai alle porte., 30/12/2021 – Computermagazine.itA partire dal 3ricorda Tecnologia.libero.it, scatterà il nuovo step tecnico dello switch off verso ildi seconda generazione DVB-T2. Si tratta di una modifica che riguarderà inizialmente solo otto regioni, tutte concentrate nel nord Italia, ma che è stato già effettuato durante la metà del mese scorso, novembre 2021, in quel della ...

