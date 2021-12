Dichiarata la morte cerebrale per il ragazzo di 17 anni travolto in scooter da un camion: via libera all'espianto degli organi (Di giovedì 30 dicembre 2021) MONSANO - La più terribile delle notizie. Non ce l'ha fatta lo studente di 17 anni che era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale martedì. Le condizioni del giovane erano subito parse ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 dicembre 2021) MONSANO - La più terribile delle notizie. Non ce l'ha fatta lo studente di 17che era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale martedì. Le condizioni del giovane erano subito parse ...

