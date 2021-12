Covid: Messico autorizza in emergenza vaccino cubano Abdala (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha autorizzato l'uso di emergenza del vaccino cubano Abdala contro il Covid - 19. Lo riferisce la tv 'all news' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (Cofepris) delhato l'uso didelcontro il- 19. Lo riferisce la tv 'all news' ...

Covid: Messico autorizza in emergenza vaccino cubano Abdala - Nord America ANSA Nuova Europa

