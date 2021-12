Bremer piace al Napoli: annuncio di Cairo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono tanti i nomi che circolano in orbita calciomercato Napoli circa l’acquisto del difensore centrale, obiettivo primario degli azzurri, vista la defezione creata dalla partenza di Manolas. Uno di questi è quello di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, autore fin qui di una stagione straordinaria. Su di lui, a quanto pare, non c’è solo il Napoli: anche il Milan, infatti, sembra essere molto interessato per sostituire immediatamente l’infortunato Kjaer. Bremer TorinoCalciomercato Napoli, Bremer rinnova con il Torino Nella lunga intervista concessa al quotidiano La Stampa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha discusso anche della situazione relativa a Bremer e al suo futuro. Il brasiliano non partirà a gennaio, anzi sta per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono tanti i nomi che circolano in orbita calciomercatocirca l’acquisto del difensore centrale, obiettivo primario degli azzurri, vista la defezione creata dalla partenza di Manolas. Uno di questi è quello di Gleison, difensore centrale del Torino, autore fin qui di una stagione straordinaria. Su di lui, a quanto pare, non c’è solo il: anche il Milan, infatti, sembra essere molto interessato per sostituire immediatamente l’infortunato Kjaer.TorinoCalciomercatorinnova con il Torino Nella lunga intervista concessa al quotidiano La Stampa, il presidente del Torino Urbanoha discusso anche della situazione relativa ae al suo futuro. Il brasiliano non partirà a gennaio, anzi sta per ...

Advertising

gilnar76 : Bremer piace al #Napoli: annuncio di Cairo #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - FootballAndDre1 : @Riccard29512548 si..frattesi alla Barella..partono vidal vecino e sensi.. in attacco la punta arriva..in difesa gi… - GiaNCaSaLaMoNe : @FootballAndDre1 Bremer mi piace per essere molto veloce e per la conoscenza del campionato italiano, Ginter è fort… - RussoVincenzo78 : RT @InterOlogy1908: #Calciomercato #Inter Senza uscite non ci saranno entrate. La questione rinnovi è aperta e Vecino&Sensi sono fuori dal… - sogniappesi1985 : RT @InterOlogy1908: #Calciomercato #Inter Senza uscite non ci saranno entrate. La questione rinnovi è aperta e Vecino&Sensi sono fuori dal… -