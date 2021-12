Apice | sorpreso a cacciare in zona vietata | denunciato

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Anche durante il periodo delle festività natalizie prosegue l’attività di contrasto agli illeciti nel settore della caccia e del bracconaggio da parte dei Carabinieri Forestale del Gruppo di Benevento. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Benevento, impegnati in servizio caccia e antibracconaggio, a seguito di segnalazione alla Centrale Operativa 112 Benevento, in relazione al presunto reato di caccia in area di divieto, sono prontamente intervenuti presso la località “Sant’Antonio/Santa Lucia” del Comune di(BN). Qui hanno avuto modo di constatare, a carico di un cacciatore residente ad, la commissione del reato di esercizio di caccia indi ripopolamento e cattura, in violazione della Legge 157/1992. Alla luce delle risultanze investigative consequenziali agli ...

