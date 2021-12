Val Seriana, Mara Maffeis, la dottoressa che non vuole curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo sfogo via WhatsApp contro i pazienti contrari al vaccino. «Sono stata minacciata, ma chi non la pensa come me può cambiare medico» Leggi su corriere (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo sfogo via WhatsApp contro i pazienti contrari al vaccino. «stata minacciata, ma chi non la pensa come me può cambiare medico»

Advertising

Corriere : Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - jennaro69 : RT @Willi_Shake_01: @Corriere Qualcuno comincia a comprendere perché in Val Seriana vi son stati così tanti decessi? Oltre alle incompetenz… - parpinellivo : #MaraMaffeis, medico di base in Val Seriana, si è rivolta alla propria ATS: 'Sono stanca, non curo più chi rifiuta… - donatellabc : RT @Willi_Shake_01: @Corriere Qualcuno comincia a comprendere perché in Val Seriana vi son stati così tanti decessi? Oltre alle incompetenz… - AglioVestito : RT @IlPrimatoN: Giuramento di Ippocrate, questo sconosciuto -