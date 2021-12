Ungheria, dagli ospedali vietati ai giornalisti ai dati sul Covid non aggiornati: la strategia di Viktor Orban per ‘nascondere’ la pandemia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ospedali vietati ai cronisti, medici che non possono rilasciare interviste e commentare il tasso di occupazione dei reparti, cifre della pandemia diffuse in maniera poco chiara, senza ripartizione geografica dei casi di contagio, sindaci lasciati all’oscuro della reale situazione epidemiologica dei propri comuni. Nell’Ungheria di Viktor Orban il Covid-19, come ricordato dall’Associated Press, è diventato un argomento da evitare, scomodo e politicizzato. La battaglia vede contrapposti da un lato il governo centrale, che accusa di disfattismo chi vuole vederci chiaro, e dall’altro media, opposizioni e sindacati dei medici che chiedono chiarezza e numeri aggiornati su ricoveri in terapia intensiva, ospedalizzazioni e morti. L’approccio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ai cronisti, medici che non possono rilasciare interviste e commentare il tasso di occupazione dei reparti, cifre delladiffuse in maniera poco chiara, senza ripartizione geografica dei casi di contagio, sindaci lasciati all’oscuro della reale situazione epidemiologica dei propri comuni. Nell’diil-19, come ricordato dall’Associated Press, è diventato un argomento da evitare, scomodo e politicizzato. La battaglia vede contrapposti da un lato il governo centrale, che accusa di disfattismo chi vuole vederci chiaro, e dall’altro media, opposizioni e sindacati dei medici che chiedono chiarezza e numerisu ricoveri in terapia intensiva,zzazioni e morti. L’approccio ha ...

