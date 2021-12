Tesla - Elon Musk | Nel 2022 la guida automatizzata di livello 4

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dalle missioni su Marte alle criptovalute, passando per l'Autopilot e l'intelligenza artificiale: sono tanti e vari gli argomenti affrontati danell'intervista fiume concessa a Lex Fridman, esperto di intelligenza artificiale, ricercatore al MIT di Boston e podcaster. Nella lunga chiacchierata, il numero uno dellaha approfondito anche il tema della, fornendo una panoramica sulla futura evoluzione del Full Self Driving (FSD) e annunciando che il sistema dovrebbe raggiungere il4 "probabilmente entro il". "FSD più sicuro dell'umano medio".non è nuovo a dichiarazioni forti e impegni disattesi, come la promessa del primo coast to coast autonomo a bordo di unaentro il 2016 ...

Quattroruote

L'amministratore delegato diMusk, ha venduto altre 934.090 azioni del produttore statunitense di veicoli elettrici, pari a circa 1,02 miliardi di dollari, secondo documenti finanziari depositati presso la Securities ...Musk ha venduto 934.090 azioni di, per un controvalore di circa 1,02 miliardi di dollari, avvicinandosi all'obiettivo di ridurre del 10% la sua partecipazione nel produttore di auto ...Dall'evoluzione del Full Self Driving al Tesla Bot, passando per il nucleare: il numero uno della Casa californiana ha affrontato vari temi in un'intervista con l'esperto di intelligenza artificiale L ...Wall Street dovrebbe aprire gli scambi sulla parità o poco sopra, con i contratti futures sui principali indici di New York che segnalano un +0,04% per il Dow Jones, un debole +0,08% per l'S&P500 e un ...