“Terza dose fondamentale Ma con Omicron è difficile prevedere i contagi”

"Dal 10 gennaio partiremo con la scadenza a quattro mesi per tutti quelli che possono essere vaccinati con la Terza dose". Il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha annunciato l'intenzione di accelerare la somministrazione della Terza dose di vaccino a tutti coloro che hanno completato il primo ciclo. I numeri dicono parlano di una media di 500 mila terze dosi al giorno effettuate nelle ultime settimane. L'obiettivo è farne ancora di più, fino a 700 mila. Soprattutto dopo che alcuni ricercatori dell'Università di Colonia hanno misurato la capacità neutralizzante del vaccino Pfizer/BioNTech contro il virus. Certo, le ricerche dimostrano che con Omicron la resistenza al contagio è più bassa rispetto a quanto il siero ci protegga dalla variante Delta.

