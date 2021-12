Pulizia dei fiumi, l’assessore Rosa: “Il 3 gennaio riunione tra le parti interessate” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sulla questione dei rifiuti nell’alveo del fiume Sabato, la nota dell’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento Alessandro Rosa: “Come già annunciato, ho chiesto al dirigente del Settore Ambiente del Comune di Benevento di convocare, in contraddittorio e per un sopralluogo nell’area interessata dallo sversamento dei rifiuti nel fiume Sabato, tutti i soggetti interessati per valutare le competenze e le responsabilità per la rimozione.Provincia di Benevento, Genio Civile Regionale, Direzione Generale per la Difesa del Suolo ed Ecosistema della Regione Campania, Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Arpac, Autorità di Bacino Alto Calore Irpino, Polizia Locale del Comune di Benevento, sono stati convocati per il giorno 3 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora sulla questione dei rifiuti nell’alveo del fiume Sabato, la nota delall’Ambiente del Comune di Benevento Alessandro: “Come già annunciato, ho chiesto al dirigente del Settore Ambiente del Comune di Benevento di convocare, in contraddittorio e per un sopralluogo nell’area interessata dallo sversamento dei rifiuti nel fiume Sabato, tutti i soggetti interessati per valutare le competenze e le responsabilità per la rimozione.Provincia di Benevento, Genio Civile Regionale, Direzione Generale per la Difesa del Suolo ed Ecosistema della Regione Campania, Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Arpac, Autorità di Bacino Alto Calore Irpino, Polizia Locale del Comune di Benevento, sono stati convocati per il giorno 3 ...

