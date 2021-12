Pallanuoto, Settebello sconfitto dalla Spagna nell’ultimo match dell’anno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si chiude con una sconfitta il 2021 del Settebello. La squadra di Alessandro Campagna si è infatti arresa al 20-16 nel match contro la Spagna a Madrid, nella piscina M86, fornendo però una buona prestazione. Spagnoli sempre avanti ma azzurri bravi a non lasciarli mai scappare e recuperare per due volte il -2 e raggiungendo il -1 con Di Somma dopo venti minuti di gioco. Sulfinale, però, gli azzurri cedono. “Sono contento di tutto il collegiale in cui, di fatto, abbiamo giocato quattro partite con la Spagna, tre di allenamento e questa ufficiale – ha detto il commissario tecnico – Oggi fino a quando ha retto la difesa abbiamo giocato molto bene, quando le energie sono diminuite l’attacco ha tenuto ma la difesa un po’ meno. Dovremo migliorare in tantissime altre cose e una di queste è l’abitudine a giocare partite ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si chiude con una sconfitta il 2021 del. La squadra di Alessandro Campagna si è infatti arresa al 20-16 nelcontro laa Madrid, nella piscina M86, fornendo però una buona prestazione. Spagnoli sempre avanti ma azzurri bravi a non lasciarli mai scappare e recuperare per due volte il -2 e raggiungendo il -1 con Di Somma dopo venti minuti di gioco. Sulfinale, però, gli azzurri cedono. “Sono contento di tutto il collegiale in cui, di fatto, abbiamo giocato quattro partite con la, tre di allenamento e questa ufficiale – ha detto il commissario tecnico – Oggi fino a quando ha retto la difesa abbiamo giocato molto bene, quando le energie sono diminuite l’attacco ha tenuto ma la difesa un po’ meno. Dovremo migliorare in tantissime altre cose e una di queste è l’abitudine a giocare partite ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, #Settebello sconfitto dalla #Spagna nell'ultimo match dell'anno - zazoomblog : Pallanuoto Spagna-Italia 20-16. Settebello sconfitto in amichevole a Madrid - #Pallanuoto #Spagna-Italia #20-16. - ottopagine : Pallanuoto, a Madrid il Settebello sfida la Spagna #Napoli - sportface2016 : #Pallanuoto, amichevole di fine anno contro la #Spagna per il #Settebello - ottopagine : Pallanuoto, Renzuto Iodice e Di Martire in Spagna con il Settebello -