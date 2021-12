Lulù Selassié, Katia e Giucas sparlano: “Lei è una carogna, intossica Manuel, lui la lascerà” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente da fare, tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié continua ad esserci la guerra fredda. Ieri la cantante si è avvicinata a Giucas Casella e l’ha sparata grossa sulla principessa e il suo rapporto con Manuel Bortuzzo: “Pure Manuel stanno intossicando. Però quando finirà il GF Vip ci sarà il ‘salutame a soreta’“. Il paragnosta si è detto d’accordo con il pensiero del soprano: “Sì la stessa cosa penso io. Quando esce di qui tanto… meglio così. Quando usciranno…brava sì esatto finirà. Quando finirà questa situazione sarà tutto finito. Ok che qui dentro questa storia gli sta dando carica, però dureranno da Natale a Santo Stefano vedrai“. Come ciliegina sulla torta, Katia ha sparlato di Lulù Selassié anche con Manila ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente da fare, traRicciarelli econtinua ad esserci la guerra fredda. Ieri la cantante si è avvicinata aCasella e l’ha sparata grossa sulla principessa e il suo rapporto conBortuzzo: “Purestannondo. Però quando finirà il GF Vip ci sarà il ‘salutame a soreta’“. Il paragnosta si è detto d’accordo con il pensiero del soprano: “Sì la stessa cosa penso io. Quando esce di qui tanto… meglio così. Quando usciranno…brava sì esatto finirà. Quando finirà questa situazione sarà tutto finito. Ok che qui dentro questa storia gli sta dando carica, però dureranno da Natale a Santo Stefano vedrai“. Come ciliegina sulla torta,ha sparlato dianche con Manila ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Jessica Selassiè tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ 'Mi sarei messa anche...' Jessica Selassiè tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni . La sorella di Lulù, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 , a domanda diretta di Alfonso Signorini, ha ... Jessica Selassié, da ...

Soleil consiglia Jessica sull'attaccamento a Sophie e Basciano: qualcosa non le quadra Se tu continui a stargli dietro ad Alessandro a lui gonfia l'ego, a lei la stessa cosa, un minimo di riguardo per te stessa, lo dicevo anche a Lulù quando seguiva Manuel. Grazie a Davide ho capito ...

