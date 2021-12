La bella addormentata in onda su rai 5 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La bella addormentata è l’opera che andrà in scena nel mercoledì di Rai 5. Si tratta della versione che è andata in scena nel lontano 2002 presso il Teatro della scala di Milano. È un evento di forte impatto, suddiviso in quattro parti, un prologo e tre atti. La trama trae ispirazione dalla nota fiaba di Charles Perrault mentre le musiche sono quelle di Petr Ilic Cajkovskij. Vediamo qualcosa in più sull’evento proposto nel palinsesto RAI. La trama Per questa data occasione a dirigere l’orchestra vi è il maestro Kevin Rhodes. La trama è molto semplice, la principessa Rosaspina è vittima di un sortilegio, per il quale dormirà in un sonno eterno finché non sarà baciato dal vero amore. Riuscirà l’amore a vincere sopra ogni avventura e peripezie, e ci sarà il lieto fine per il principe e la principessa innamorati e legati da un sentimento indissolubile. Il ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laè l’opera che andrà in scena nel mercoledì di Rai 5. Si tratta della versione che è andata in scena nel lontano 2002 presso il Teatro della scala di Milano. È un evento di forte impatto, suddiviso in quattro parti, un prologo e tre atti. La trama trae ispirazione dalla nota fiaba di Charles Perrault mentre le musiche sono quelle di Petr Ilic Cajkovskij. Vediamo qualcosa in più sull’evento proposto nel palinsesto RAI. La trama Per questa data occasione a dirigere l’orchestra vi è il maestro Kevin Rhodes. La trama è molto semplice, la principessa Rosaspina è vittima di un sortilegio, per il quale dormirà in un sonno eterno finché non sarà baciato dal vero amore. Riuscirà l’amore a vincere sopra ogni avventura e peripezie, e ci sarà il lieto fine per il principe e la principessa innamorati e legati da un sentimento indissolubile. Il ...

