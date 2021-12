I social e il ricatto hard a una 13enne: denunciato minore, sequestrati 300 file (Di mercoledì 29 dicembre 2021) C’è stato un momento in cui il ragazzo ha ottenuto la fiducia della 13enne con cui si sentiva via social network, senza mai vedersi. Le ha fatto credere di essere diventato il suo fidanzato virtuale. Lo scambio dei messaggi – e delle foto, come vedremo successivamente – avveniva via Instagram, in base a quanto riportato dalla stampa locale. La storia è stata scoperta dal padre della 13enne, che ha denunciato il tutto già nel mese di febbraio: alla fine di dicembre gli agenti del commissariato di Rivoli hanno reso esecutiva questa denuncia, sequestrando anche del materiale fotografico (si parla di 300 file). Di cosa si tratta? Delle foto che il ragazzo aveva ottenuto dalla 13enne, minacciando di diffondere le foto inizialmente condivise se non avesse ottenuto altre immagini. Un vero e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) C’è stato un momento in cui il ragazzo ha ottenuto la fiducia dellacon cui si sentiva vianetwork, senza mai vedersi. Le ha fatto credere di essere diventato il suo fidanzato virtuale. Lo scambio dei messaggi – e delle foto, come vedremo successivamente – avveniva via Instagram, in base a quanto riportato dalla stampa locale. La storia è stata scoperta dal padre della, che hail tutto già nel mese di febbraio: alla fine di dicembre gli agenti del commissariato di Rivoli hanno reso esecutiva questa denuncia, sequestrando anche del materiale fotografico (si parla di 300). Di cosa si tratta? Delle foto che il ragazzo aveva ottenuto dalla, minacciando di diffondere le foto inizialmente condivise se non avesse ottenuto altre immagini. Un vero e ...

