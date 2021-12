Gazzetta: Meret nel mirino della Lazio per giugno, ma l’operazione può essere anticipata a gennaio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Lazio è alla ricerca di un nuovo portiere con cui sostituire Strakosha. L’obiettivo del club biancoceleste è il portiere del Napoli, Alex Meret. Sarri lo vorrebbe per giugno, ma l’operazione potrebbe essere anticipata a gennaio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Un nuovo portiere per la prossima stagione. Ma, se ci sarà la possibilità, la Lazio proverà ad anticipare l’affare a gennaio. Perché trovare un altro numero uno è diventata un’esigenza prioritaria: il club biancoceleste ha individuato in Alex Meret il profilo giusto. Il portiere friulano al Napoli è chiuso da David Ospina e proprio per questo è attratto dall’idea di cambiare aria. Per lo stesso motivo ha finora rifiutato il rinnovo contrattuale. Resterebbe volentieri a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laè alla ricerca di un nuovo portiere con cui sostituire Strakosha. L’obiettivo del club biancoceleste è il portiere del Napoli, Alex. Sarri lo vorrebbe per, mapotrebbea gennaio. Lo scrive ladello Sport. “Un nuovo portiere per la prossima stagione. Ma, se ci sarà la possibilità, laproverà ad anticipare l’affare a gennaio. Perché trovare un altro numero uno è diventata un’esigenza prioritaria: il club biancoceleste ha individuato in Alexil profilo giusto. Il portiere friulano al Napoli è chiuso da David Ospina e proprio per questo è attratto dall’idea di cambiare aria. Per lo stesso motivo ha finora rifiutato il rinnovo contrattuale. Resterebbe volentieri a ...

