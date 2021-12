Freccette, World Darts Championship 2022: Anderson avanti a fatica, Price vola ai quarti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Entra sempre più nel vivo il William Hill World Darts Championship 2022, il Mondiale di Freccette in corso all’Alexandra Palace di Londra. La giornata odierna si è però aperta con un altro caso Covid, il secondo in poche ore: Dave Chisnall infatti è risultato positivo e non è potuto scendere in campo nel pomeriggio, consentendo così a Luke Humphries di accedere senza giocare agli ottavi di finale, dove troverà Chris Dobey che a sua volta ieri aveva “approfittato” del tampone positivo di van Gerwen. Il virus rischia quindi di condizionare pesantemente il torneo, soprattutto ora che stiamo entrando nelle fasi finali. IL TABELLONE DEL TORNEO AGGIORNATO World Darts Championship: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING IL SITO UFFICIALE DEL TORNEO IL MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Entra sempre più nel vivo il William Hill, il Mondiale diin corso all’Alexandra Palace di Londra. La giornata odierna si è però aperta con un altro caso Covid, il secondo in poche ore: Dave Chisnall infatti è risultato positivo e non è potuto scendere in campo nel pomeriggio, consentendo così a Luke Humphries di accedere senza giocare agli ottavi di finale, dove troverà Chris Dobey che a sua volta ieri aveva “approfittato” del tampone positivo di van Gerwen. Il virus rischia quindi di condizionare pesantemente il torneo, soprattutto ora che stiamo entrando nelle fasi finali. IL TABELLONE DEL TORNEO AGGIORNATO: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING IL SITO UFFICIALE DEL TORNEO IL MONTEPREMI ...

