Fermato in auto con tre kg di droga, ne aveva altri 17 in casa: arrestato un 48enne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fermato in piena notte durante un controllo mentre era al volante della propria auto in via Bonaiuti, a Settecamini, è stato trovato con oltre tre chili droga, tra hashish e cocaina e 360 euro in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021)in piena notte durante un controllo mentre era al volante della propriain via Bonaiuti, a Settecamini, è stato trovato con oltre tre chili, tra hashish e cocaina e 360 euro in ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Fermato in auto con tre kg di droga, ne aveva altri 17 in casa: arrestato un 48enne - leggoit : Fermato in auto con tre kg di droga, ne aveva altri 17 in casa: arrestato un 48enne - Elisabetta82 : @LucaBonini10 @GiovaQuez Ma quando mai hanno controllato? Io ho lavorato fuori provincia in presenza anche a marzo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Signore degli Anelli, un fan ha fermato uno dei protagonisti in auto per segnalare un errore nei film… - BestMovieItalia : Il Signore degli Anelli, un fan ha fermato uno dei protagonisti in auto per segnalare un errore nei film - -