'Dovete indossare la mascherina ffp2': capotreno picchiata da un gruppo di ragazzini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una capotreno è stata aggredita e ferita ieri pomeriggio da alcuni minorenni che si sono rifiutati di indossare la mascherina ffp2 e hanno reagito con degli spintoni all'invito a farlo. L'episodio, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unaè stata aggredita e ferita ieri pomeriggio da alcuni minorenni che si sono rifiutati dilae hanno reagito con degli spintoni all'invito a farlo. L'episodio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dovete indossare 'Dovete indossare la mascherina ffp2': capotreno picchiata da un gruppo di ragazzini In base a quanto ricostruito, il gruppo di ragazzi, minorenni, indossava la mascherina chirurgica e si è rifiutato di indossare la Ffp2 , ora d'obbligo sui treni. Il treno si è dovuto fermare a Rolo (...

