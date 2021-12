Djokovic non gioca l’Atp Cup e pone dubbi sull’Australian Open (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Novak Djokovic non giocherà l’Atp Cup di tennis, in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney. Lo hanno annunciato gli organizzatori, rafforzando l’incertezza sulla partecipazione del serbo a l’Australian Open. “Il numero uno al mondo Novak Djokovic si è ritirato dall’Atp Cup 2022. La squadra serba sarà ora guidata dal n.33 al mondo, Dusan Lajovic“, recita la nota degli organizzatori, che attendevano da giorni una comunicazione da parte del serbo. Djokovic lascia ancora dubbi sulla sua partecipazione agli Australian Open (17-30 gennaio), torneo del Grande Slam che ha vinto nove volte, comprese le ultime tre edizioni. Per quanto riguarda la Atp Cup, cambia anche il girone dell’Italia, che non affronterà l’Austria, esclusa dopo il forfait di Dominic Thiem e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Novaknon giocheràCup di tennis, in programma dall’1 al 9 gennaio a Sydney. Lo hanno annunciato gli organizzatori, rafforzando l’incertezza sulla partecipazione del serbo a l’Australian. “Il numero uno al mondo Novaksi è ritirato dalCup 2022. La squadra serba sarà ora guidata dal n.33 al mondo, Dusan Lajovic“, recita la nota degli organizzatori, che attendevano da giorni una comunicazione da parte del serbo.lascia ancorasulla sua partecipazione agli Australian(17-30 gennaio), torneo del Grande Slam che ha vinto nove volte, comprese le ultime tre edizioni. Per quanto riguarda la Atp Cup, cambia anche il girone dell’Italia, che non affronterà l’Austria, esclusa dopo il forfait di Dominic Thiem e ...

