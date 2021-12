Calciomercato Fiorentina: serve un attaccante, spunta l’idea Simy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: il club viola è alla ricerca di un attaccante e spunta l’idea Simy. I nomi Secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic. Toni Martinez, 24 anni del Porto, è uno dei potenziali candidati. Dal Portogallo raccontano di un’offerta viola low cost che per il momento non avrebbe acceso gli interessi del club lusitano. Sulle sue tracce c’è anche l’Hertha Berlino. Attenzione anche alla pista che conduce a Joao Pedro del Cagliari su cui è molto forte il pressing del Galatasaray. Nel frattempo spera di trovare sistemazione Caicedo che non trova spazio nel Genoa. La sua candidatura potrebbe tornare d’attualità un anno dopo. Capitolo Borja Mayoral, in prestito alla Roma dal Real Madrid: nonostante le difficoltà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): il club viola è alla ricerca di un. I nomi Secondo Il Corriere dello Sport, laè alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic. Toni Martinez, 24 anni del Porto, è uno dei potenziali candidati. Dal Portogallo raccontano di un’offerta viola low cost che per il momento non avrebbe acceso gli interessi del club lusitano. Sulle sue tracce c’è anche l’Hertha Berlino. Attenzione anche alla pista che conduce a Joao Pedro del Cagliari su cui è molto forte il pressing del Galatasaray. Nel frattempo spera di trovare sistemazione Caicedo che non trova spazio nel Genoa. La sua candidatura potrebbe tornare d’attualità un anno dopo. Capitolo Borja Mayoral, in prestito alla Roma dal Real Madrid: nonostante le difficoltà ...

Che mercato sarà? Desideri, sogni e probabili nomi in arrivo Molto attiva anche la Fiorentina che dopo il buonissimo girone di andata non vuole lasciare niente al caso. L'arrivo di Ikonè è, infatti, un chiaro segno da parte della proprietà viola che ha ...

Calciomercato Fiorentina, chi sarà il vice Vlahovic? Mayoral in pole, ma spunta un nome a sorpresa Fantacalcio ® AssoAgenti contro la Fiorentina per il decalogo delle proposte: ecco perchè Il decalogo di proposte per un calcio sostenibile inviato da Rocco Commisso e dalla Fiorentina a Fifa e Uefa non è andato giù all’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società che con una nota uff ...

