(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attivazione del sistema dia bordo degli autobus, ma anche un sistema di controllo al capolinea di via Vinciprova. Sono i due impegni sottoscritti nell’ambito della riunione inconferenza tra ildi Salerno Francesco Russo ed i rappresentanti sindacali del settore trasporti, Gerardo Arpino della Filt Cgil e Franco D’Amato della Uil Trasporti, allarmati dall’incremento di episodi relativi aded atti di vandalismo ai danni di mezzi e dipendenti del trasporto pubblico locale. Circa una decina quelli registrati negli ultimi mesi che hanno indotto ilad intervenire e a chiedere anche l’impegno della regione Campania, attraverso il presidente della commissione trasporti Luca Cascone, per sostenere ...

Advertising

anteprima24 : ** #Bus e #Aggressioni, incontro Prefetto con #Sindacati: incrementare la video sorveglianza **… - RosaG730 : Milano, ragazzi fanno esplodere un petardo nel bus Atm: autista in ospedale Ho gli autisti ATM sempre nel cuore, o… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus aggressioni

IL GIORNO

Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovefisiche e verbali, anche per futili motivi, da parte di persone che pretendono di non rispettare le normative anti - Covid'....da parte di Seta locandina in collaborazione con il mondo della scuola "Quando prendi il". ... Legambiente: "Soddisfazione, le istituzione possono fermare queste" Podcast Radio Sound ...Lodi, a carico di sette minorenni (tra cui quattro under 14) anche l’esplosione di petardi su un bus con corsa interrotta ...Minori aggrediti e rapinati e petardi sul bus a Lodi, nei guai sette giovanissimi. Sono di Lodi e di paesini del Lodigiano i sette giovani, tre sopra i 14 anni e quattro non imputabili perché più picc ...