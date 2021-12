Bufera Rai: Stop ad Alberto Matano, Arriva al suo posto Carlo Conti. Lo sfogo: “I vertici hanno sbagliato”. Cos’è successo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alberto Matano non va in onda per lo sciopero dei giornalisti: salta la puntata de La vita in diretta di oggi. Giornata movimentata quella di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, per Rai1: a causa di uno sciopero dei giornalisti, i programmi alla cui conduzione c’è, appunto, un giornalista, non potranno andare in onda. Scopriamo da TvBlog che La vita in diretta sarà il terzo dei programmi di Rai1 di domani a saltare, dopo Unomattina e Oggi è un altro giorno. Mentre però Serena Bortone sarà sostituita con ‘Il meglio’ di Oggi è un Altro giorno (con conseguente anticipo della messa in onda di Storie Italiane) e da un film pomeridiano, non avverrà lo stesso con La Vita in diretta di Alberto Matano. Ecco quindi chi vedremo in sostituzione del noto conduttore Rai. La vita in diretta, Alberto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 dicembre 2021)non va in onda per lo sciopero dei giornalisti: salta la puntata de La vita in diretta di oggi. Giornata movimentata quella di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, per Rai1: a causa di uno sciopero dei giornalisti, i programmi alla cui conduzione c’è, appunto, un giornalista, non potranno andare in onda. Scopriamo da TvBlog che La vita in diretta sarà il terzo dei programmi di Rai1 di domani a saltare, dopo Unomattina e Oggi è un altro giorno. Mentre però Serena Bortone sarà sostituita con ‘Il meglio’ di Oggi è un Altro giorno (con conseguente anticipo della messa in onda di Storie Italiane) e da un film pomeridiano, non avverrà lo stesso con La Vita in diretta di. Ecco quindi chi vedremo in sostituzione del noto conduttore Rai. La vita in diretta,...

