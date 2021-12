Telegram apre le porte ad una nuova funzionalità: le emoji animate (Di martedì 28 dicembre 2021) Nell’ottica comune è ormai risaputo che Telegram è il rivale più vicino di WhatsApp, ma non è ancora vicino ad essere il leader del mercato delle app di messaggistica. Negli ultimi tempi, in particolare, WhatsApp sta andando avanti a tutta velocità, recentemente vi avevamo raccontato della nuova interfaccia per i messaggi vocali, con la possibilità di riascoltarli dopo la registrazione prima dell’invio. E di tutta risposta, Telegram sta cercando di tenere il passo: questa volta con le emoji animate. LEGGI ANCHE > La crescita esponenziale dei numeri dei no-vax su Telegram emoji animate su Telegram: sorpasserà Whatsapp? DigitalTrends ha segnalato un thread su Reddit da parte di esperti nel campo dello sviluppo che, fino a prova ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 dicembre 2021) Nell’ottica comune è ormai risaputo cheè il rivale più vicino di WhatsApp, ma non è ancora vicino ad essere il leader del mercato delle app di messaggistica. Negli ultimi tempi, in particolare, WhatsApp sta andando avanti a tutta velocità, recentemente vi avevamo raccontato dellainterfaccia per i messaggi vocali, con la possibilità di riascoltarli dopo la registrazione prima dell’invio. E di tutta risposta,sta cercando di tenere il passo: questa volta con le. LEGGI ANCHE > La crescita esponenziale dei numeri dei no-vax susu: sorpasserà Whatsapp? DigitalTrends ha segnalato un thread su Reddit da parte di esperti nel campo dello sviluppo che, fino a prova ...

Advertising

flamevhashira : molto spiazzante questo down per una persona come me che ormai apre solo telegram per xx friends e perfino twitter… - silvia92745700 : RT @SADIComic: Copia il link, mandatelo in un browser con adblock Oppure guardalo nel mio canale telegram, l'ho appena postato li e in tele… - SADIComic : Copia il link, mandatelo in un browser con adblock Oppure guardalo nel mio canale telegram, l'ho appena postato li… - SADIComic : @silvia92745700 Copia il link, mandatelo in un browser con adblock Oppure guardalo nel mii canale telegram, l'ho al… - sectumsemprae : Sono triste perché Cele mi ha mandato sto video di 5 minuti dove spacchetta il suo regalo ma il file è corrotto da… -