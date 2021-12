Salvini senza argomenti | continua a rilanciare notiziucole per attaccare i migranti e la Boldrini

Advertising

GimTonic2 : @mariamacina Che poveracci che siete. Conte e Arcuri hanno gestito la pandemia senza vaccini con idioti come Renzi… - gora_ant : @_anamorfosi_ #Salvini il #Capitonto Lombardo senza un significativo IQ ….?????? - GramsciAG : RT @globalistIT: Lui proprio apre la bocca e gli dà fiato - jadarf1 : RT @globalistIT: Lui proprio apre la bocca e gli dà fiato - globalistIT : Lui proprio apre la bocca e gli dà fiato -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini senza

Globalist.it

... Bossi e Urbani scartano il Cav dalla corsa al Colle Renzi esi confidano in Aula, al via ... una mossa propagandistica in cui si butta nel calderone quirinalizio soltanto il genere,...D'altro canto,stesso sa bene che tale scelta sarebbe, come abbiamo detto, irresponsabile poiché creerebbe un frangente caotico: infattila Lega non sopravvivrebbe più un Governo di ...Quando si è tristi, si torna sempre dove si è stati felici. Lo stesso, mutatis mutandis, si può dire per Salvini: quando non sai cosa dire, torna sui tuoi argomenti preferiti. E quindi sono giorni, qu ...Non sono tempi facili per Enrico Letta. Il Pd è in subbuglio, in pieno psicodramma a poco meno di un mese dalla decisiva partita del Quirinale. E questo perché il leader dem, ...