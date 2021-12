Roma, uomo investito e ucciso su via Ostiense (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo è morto mentre attraversava via Ostiense, a Roma, all’altezza del cavalcavia lido nord, in direzione Roma centro. Il 36enne è stato investito da un’auto intorno a mezzanotte. L’uomo a bordo del mezzo, una Fiat Panda, si è subito fermato per prestare soccorso. Inutili i tentativi dei soccorsi: sul posto, poco dopo l’incidente, sono intervenute pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. L’uomo investito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi dove è morto poco dopo. L’investitore, 53 anni, è stato invece sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Intanto proseguono le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Unè morto mentre attraversava via, a, all’altezza del cavalcavia lido nord, in direzionecentro. Il 36enne è statoda un’auto intorno a mezzanotte. L’a bordo del mezzo, una Fiat Panda, si è subito fermato per prestare soccorso. Inutili i tentativi dei soccorsi: sul posto, poco dopo l’incidente, sono intervenute pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale diCapitale. L’è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi dove è morto poco dopo. L’re, 53 anni, è stato invece sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Intanto proseguono le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

