Roma | sorpresi a rubare nelle auto in sosta con ‘kit di scasso’ e documenti rubati | arrestati

(Di martedì 28 dicembre 2021) Era notte quando gli abitanti di via Vacuna, zona Tiburtina, si sono accorti di una situazione non molto chiara. Ciò ha permesso l’intervento dei Carabinieri, che hanno così colto sul fatto due uomini, con precedenti, intenti a forzare lo sportello di una macchina. I militari li hanno subito bloccati e messo in atto la perquisizione, scoprendoli così in possesso di oggetti provento di precedenti furti. Leggi anche:, operaio precipita dall’impalcatura: morto sul colpoinI Carabinieri della StazioneCasalbertone hanno arrestato due persone, un 48enne del Bangladesh, senza fissa dimora, e un 35enne italiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto su ...

