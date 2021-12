Obbligare la moglie a farsi baciare è violenza sessuale | lo dice la Cassazione

(Di martedì 28 dicembre 2021) AGI -laconfigura il reato di. Lo sostiene lain una sentenza che conferma la condanna in appello nei confronti di P.S.N. pronunciata dalla Corte d'Appello di Messina. "Le ha impedito di sfuggire alla presa" Nelle recenti motivazioni, rese note dallo Studio Cataldi, viene spiegato che “è evidente” la consumazione di questo reato in quanto “l'imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa" anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e trasferirsi lontano da lui. "Non occorre una particolare brutalità" Secondo il ricorrente, non ...

AGI - Agenzia Italia

I giudici non hanno accolto la tesi del ricorrente secondo il quale non ci sarebbe stata una vera e propria "violenza fisica e verbale" e il bacio andava considerato 'fin di bene' per riconciliarsi co ...Obbligare la moglie a farsi baciare configura il reato di violenza sessuale . Lo sostiene la Cassazione in una sentenza che conferma la condanna in appello nei ...