Newcastle | spuntano due ipotesi per il mercato | Umtiti e Aubameyang

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ilpunta due innesti importanti per gennaio: c’è l’offerta pere piace anchedell’Arsenal Ilvuole rinforzarsi in vista delinvernale e starebbe puntando due innesti importanti. Piaccionodel Barcellona edell’Arsenal. Come riportato dal Daily Star, per il centrale del Barcellona sarebbe già stata mandata un’offerta di circa 20 milioni di euro. Per l’attacco invece sondato il terreno per, obiettivo anche la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #NewcastleUnited spuntano due ipotesi di mercato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle spuntano

Calcio News 24

Commenta per primo Due vecchie conoscenze della Serie A per la panchina del nuovo: in lizza, riferisce la stampa britannica, ci sono Antonio Conte e Paulo Fonseca .Commenta per primo Due vecchie conoscenze della Serie A per la panchina del nuovo: in lizza, riferisce la stampa britannica, ci sono Antonio Conte e Paulo Fonseca .ASCOLTA Il Newcastle punta due innesti importanti per gennaio: c’è l’offerta per Umtiti e piace anche Aubameyang dell’Arsenal Il Newcastle vuole rinforzarsi in vista del mercato invernale e starebbe p ...Il capitano del Napoli avrebbe ricevuto un'importante proposta per accasarsi in Premier League, ma soltanto nel mercato estivo.