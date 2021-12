LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Lenzerheide in DIRETTA: Pellegrino giù dal podio, quinto! Trionfano Diggins e Klaebo! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41: Grazie per averci seguito, appuntamento per domani per le due gare distance in tecnica classica sempre a Lenzerheide. Buona serata 15.39: In campo femminile si riparte da dove si aveva lasciato un anno fa, con Jessie Diggins che ha vinto la Sprint di apertura del Tour, seconda la norvegese Myhrvold, terza la slovena Lampic. Ganz, Laurent e Scardoni sono state eliminate ai quarti di finale 15.37: Non è ancora il Pellegrino che conosciamo quello che si è visto a Lenzerheide, una pista che tra l’altro gradisce molto. E’ in forma, invece, il norvegese Klaebo, che ha dominato ogni turno, secondo posto per il francese Jouve e terzo per l’altro transalpino Chanavat. Pellegrino è quinto, Graz ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41: Grazie per averci seguito, appuntamento per domani per le due gare distance in tecnica classica sempre a. Buona serata 15.39: In campo femminile si riparte da dove si aveva lasciato un anno fa, con Jessieche ha vinto ladi apertura del, seconda la norvegese Myhrvold, terza la slovena Lampic. Ganz, Laurent e Scardoni sono state eliminate ai quarti di finale 15.37: Non è ancora ilche conosciamo quello che si è visto a, una pista che tra l’altro gradisce molto. E’ in forma, invece, il norvegese Klaebo, che ha dominato ogni turno, secondo posto per il francese Jouve e terzo per l’altro transalpino Chanavat.è quinto, Graz ...

