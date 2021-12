LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris al comando, Marsaglia in top10! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA Discesa 12.38 BRAVO Marsaglia! E’ ottavo a 1?33, in alcune sezioni è stato davvero superlativo. Attenzione a lui in vista delle Olimpiadi, sarà una mina vagante. 12.36 Niente da fare per Marsaglia, paga subito 0.86 al secondo rilevamento. 12.35 Mattia Casse discreto, 14° a 1?94. Tocca a Matteo Marsaglia. 12.34 Già 0.84 di ritardo per Casse al secondo intermedio, 1?40 al secondo. 12.33 Il tedesco Ferstl è 13° a 1?88. Ora attenzione agli azzurri: prima Casse e poi Marsaglia. Ci crediamo… 12.31 Kline è 14° a 2?17. Ora il tedesco Ferstl, poi gli azzurri. 12.30 Dominik Paris potrebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA12.38 BRAVO! E’ ottavo a 1?33, in alcune sezioni è stato davvero superlativo. Attenzione a lui in vista delle Olimpiadi, sarà una mina vagante. 12.36 Niente da fare per, paga subito 0.86 al secondo rilevamento. 12.35 Mattia Casse discreto, 14° a 1?94. Tocca a Matteo. 12.34 Già 0.84 di ritardo per Casse al secondo intermedio, 1?40 al secondo. 12.33 Il tedesco Ferstl è 13° a 1?88. Ora attenzione agli azzurri: prima Casse e poi. Ci crediamo… 12.31 Kline è 14° a 2?17. Ora il tedesco Ferstl, poi gli azzurri. 12.30potrebbe ...

