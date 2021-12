I motivi per i quali un uomo è single da molto tempo, il terzo è assurdo (Di martedì 28 dicembre 2021) “Perchè sei ancora single?” Scopri come hanno giustificato questa condizioni gli uomini, ecco tutti i possibili motivi che hanno elencato. “Perchè sei ancora single?” Ogni uomo potrebbe rispondere diversamente a questa domanda. Per capire come il mondo maschile vive la sua condizione di single, Menealos Apostolou, professore di psicologia evolutiva all’Università di Nicosia (Repubblica di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 28 dicembre 2021) “Perchè sei ancora?” Scopri come hanno giustificato questa condizioni gli uomini, ecco tutti i possibiliche hanno elencato. “Perchè sei ancora?” Ognipotrebbe rispondere diversamente a questa domanda. Per capire come il mondo maschile vive la sua condizione di, Menealos Apostolou, professore di psicologia evolutiva all’Università di Nicosia (Repubblica di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Negli ultimi giorni abbiamo soccorso 446 persone. Due di loro, una madre e sua figlia, sono state evacuate per mo… - sole24ore : #Dontlookup, 5 motivi per cui è il miglior film dell’anno (e della pandemia) - sole24ore : ?? «Don’t look up», 5 motivi per cui è il miglior #film dell’anno (e della #pandemia): - Roberta40469987 : @La7tv @tagadala7 Parlate ogni tanto anche di noi che non possiamo vaccinarci per motivi di salute e che per colpa… - detto_mi : Bellissima scena ora sul 714 vettura 463... Noi passeggeri belli bardati con mascherine varie e l'autista senza ...… -