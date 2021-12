Cronache degli Antichi Regni: al via la saga fantasy su Topolino (Di martedì 28 dicembre 2021) A partire dal numero 3449 disponibile da mercoledì 29 dicembre parte anche la collezione dei ciondoli dello zodiaco disegnati da Luca Usai Anche durante le feste su Topolino proseguono le grandi storie, avventure ricche di emozioni, divertimento e suspense, con protagonisti i Paperi e i Topi più amati, pronte ad appassionare tutti i lettori. Sul numero 3449 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 29 dicembre – prende il via Cronache degli Antichi Regni, il primo avvincente capitolo della saga fantasy sceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Francesco D’Ippolito, ambientata in un mondo immaginifico fatto di elementi naturali, mezzi incredibili e una tecnologia davvero “misteriosa”… Cronache degli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021) A partire dal numero 3449 disponibile da mercoledì 29 dicembre parte anche la collezione dei ciondoli dello zodiaco disegnati da Luca Usai Anche durante le feste suproseguono le grandi storie, avventure ricche di emozioni, divertimento e suspense, con protagonisti i Paperi e i Topi più amati, pronte ad appassionare tutti i lettori. Sul numero 3449 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 29 dicembre – prende il via, il primo avvincente capitolo dellasceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Francesco D’Ippolito, ambientata in un mondo immaginifico fatto di elementi naturali, mezzi incredibili e una tecnologia davvero “misteriosa”…...

